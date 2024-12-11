Дмитрий Разумков уверен, что глава Украины видит врагов внутри страны, но в тоже время пренебрегает внешними угрозами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его команда в офисе главы государства сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии самой Украины. Такое мнение огласил бывший председатель Верховной рады (местного парламента), депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". Иностранный политик призвал действующие власти в стране сконцентрировать свое внимание на так называемом "плане стойкости".

В принципе для тандема Зеленский – Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, демократии, оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса... Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг. Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады

Украинский депутат отметил, что хотел бы услышать подробности того документа, который Владимир Зеленский анонсировал в Верховной Раде еще в ноябре 2024 года. До сих пор президент так и не представил пункты общественности. Дмитрий Разумков полагает, что "плана стойкости" в реальности не существует, а также, он не появится в будущем.

Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин