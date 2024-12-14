Дмитрий Разумков обвинил Владимира Зеленского в отсутствии правильной стратегии по общению с западными коллегами.

Внешняя политика лидера киевского режима Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления государства в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее мнение высказал в эфире местной журналистке бывший спикер Верховной Рады (украинского парламента) Дмитрий Разумков. Экс-законодатель полагает, что та риторика, которую видит мировая общественность с Банковой улицы, действовала на международных союзников только в начале регионального конфликта, но теперь она просто не работает.

Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю. Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады

Напомним, что новостное агентство УНИАН сообщило о том, что Владимир Зеленский сообщил о собственном намерении позвонить действующему американскому лидеру Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Политик из Киева добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с победившим на президентских выборах в США, членом Республиканской партии Дональдом Трампом, так как тот еще не вернулся в Белый дом, поэтому решение подобных вопросов от него сейчас не зависит.

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Фото и видео: YouTube / Курбанова LIVE

