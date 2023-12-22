Дмитрий Разумков оценил документ, внесенный на рассмотрение в парламент правительством.

Украинский законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес стране значительный финансовый ущерб и выглядит со стороны в качестве диверсии. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Новины. Live" сделал депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Политик добавил, что за январь текущего года власти сняли с государственных счетов 27,4 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов), что значительнее сказалось на ущербе для экономического сектора, чем урон фиксировался в феврале 2022 года.

Его еще не приняли, а он уже навредил государству Украина и в международном плане, и в плане финансовом. Дмитрий Разумков, депутат

Дмитрий Разумков добавил, что выехавшие из страны граждане Украины, услышав в новостях о возможном запрете на оказание консульских услуг уклонистам, смогли быстро переоформить собственные паспорта. Теперь они имеют документы со сроком действия в десять лет.

И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения <…> С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше. Дмитрий Разумков, депутат

Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE