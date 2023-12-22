Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский

Дмитрий Разумков прокомментировал работу местных депутатов и правительства.

Украинский парламент утратил свою субъектность, а все решения принимаются исключительно лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее мнение в эфире местного "5 канала" огласил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик пояснил, что его коллеги от большинства выступают в роли "кнопки", голосуя за постановления, одобренными властями страны.

Сегодня нет Рады, кабмина, а есть офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Дмитрий Разумков, депутат

Напомним, что издание "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило читателям о том, что несколько десятков депутатов от движения в ближайшее время намерены сложить свои мандаты из-за отсутствия мотивации. Однако пока что этому мешает руководство. В СМИ полагают, что фракция в Верховной Раде близка к дезорганизации.



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Фото и видео: YouTube / 5 канал