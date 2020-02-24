Рейтинг украинской партии "Слуга народа" упал на 9% за месяц

Только 36% готовы проголосовать за эту политическую силу в случае выборов.

Опрос Центра имени Разумкова показал снижение рейтинга украинской партии "Слуга народа". За месяц он упал на 9% и теперь составляет 36%. Об этом сообщается на сайте исследователей.

Социологи отметили, что если в ближайшее время на Украине провести парламентские выборы, то за "Слугу народа" отдали бы свои голоса только 36% граждан страны. 15% опрошенных проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", еще 13% - поддержали бы "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. 10% избирателей проголосовали бы за партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина". Голоса за действующего президента Владимира Зеленского готовы отдать 40% украинцев.

Опрос проводился в период с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов от 18 лет и старше.

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