Вместе с ним уходит всё правительство.

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука. По закону вместе с ним в отставку уходит и всё нынешнее правительство . Решение принято на заседании Верховной Рады.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата.

В начале заседания президент страны Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств. Среди них неиндексация пенсий и невыплата долгов по зарплате.

Также президент потребовал от правоохранительных органов резонансных расследований.

Ранее Зеленский заявил, что правительству нужны "новые мозги и сердца".

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна