  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:18
95
matveyvn
Код вставки плеера

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

0 0

Вместе с ним уходит всё правительство.

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука. По закону вместе с ним в отставку уходит и всё нынешнее правительство . Решение принято на заседании Верховной Рады.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата.

В начале заседания президент страны Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств. Среди них неиндексация пенсий и невыплата долгов по зарплате.

Также президент потребовал от правоохранительных органов резонансных расследований.

Ранее Зеленский заявил, что правительству нужны "новые мозги и сердца".

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна

Теги: верховная рада, правительство украины, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии