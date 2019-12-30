WSJ: "сделка века" Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля

Белый Дом опубликует документ по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

The Wall Street Journal: "сделка века" Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля. Администрация Трампа хочет предложить отдать под суверенитет Израиля большую часть Иорданской долины. Сделка будет включать в себя те районы, которые палестинцы хотят сделать столицей своей будущей страны. Палестине же могут отойти земли, расположенные на периферии Восточного Иерусалима.

План по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем будет опубликован Белым Домом 28 января. Он представляет собой документ на 50 страниц текста с ключевыми вопросами. Сейчас статус Иерусалима является основным спорным моментом. Израиль занял восточную часть города после войны 1967 года. Они видят Иерусалим "единой и неделимой" частью государства. Палестина намерена сделать восточную часть города столицей собственной страны. Сейчас в городе находятся посольства только Гватемалы и США. Остальные страны предпочитают размещать свои дипломатические миссии в Тель-Авиве.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки.

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