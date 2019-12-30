Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки

Президент пообещал, что "все будет хорошо".

Владимир Путин встретился в Иерусалиме с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. В разговоре принял участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху. Об этом пишут РИА Новости.

Президент пообещал женщине, что "все будет хорошо" и заявил, что то учтет просьбу о помиловании девушки.

В середине декабря 2019 года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар. Девушка получила 7,5 лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". В рюкзаке израильтянки обнаружили 9,6 г гашиша. Задержанная призналась, что действительно перевозила наркотики, однако делала это в личных целях и без умысла контрабанды.

Адвокат Иссахар подал жалобу в ЕСПЧ и начал готовить жалобу и апелляцию в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Израиль, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дня памяти жертв Холокоста. Кроме того, президент присутствовал на торжественной церемонии открытия бронзовой стелы "Свеча памяти".