Путин откроет памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме

Президент России примет участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

Президент России Владимир Путин прибудет в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима и Дня памяти жертв Холокоста. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства станет главным иностранным гостем на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. В своем выступлении он расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, а также напомнит об освобождении Освенцима советскими войсками.

Кроме того, Путин примет участие в торжественной церемонии открытия бронзовой стелы "Свеча памяти". Памятник, установленный в центре Иерусалима, посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

После торжественных мероприятий президент России отправится в Палестину для переговоров с главой государства Махмудом Аббасом.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступать на израильском форуме. Глава государства заявил, что Украину вообще не пригласили на событие, однако он намерен присутвовать на форуме. Сам президент считает, что было бы справедливым дать ему произнести речь, поскольку каждый четвертый погибший в Холокосте был выходцем из Украины.

Фото: пресс-служба Президента России