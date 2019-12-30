Зеленскому не позволили выступать на израильском форуме в память холокоста

Присутствовать на церемонии политик все-таки будет.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на израильском форуме, посвященному памяти холокоста и 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 22-23 января. Об этом президент Украины заявил журналистам издания The Times of Israel.

Украину, по словам Зеленского, вообще не пригласили выступать, но сам президент будет присутствовать на форуме. Сам украинский лидер считает, что было бы справедливым дать ему произнести речь, поскольку каждый четвертый погибший в холокосте был выходцев из Украины.

Незадолго до этого заявления МИД Израиля осудил позволявших убийства евреев на Украине и заявил, что память о жертвах лагеря не может быть делом страны. На это украинское ведомство ответило, что Киев осуждает антисемитизм и хранит память о трагедии холокоста, считая это важным направлением политики страны.

Ранее президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.

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