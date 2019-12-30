Президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина

Событие состоится 22-23 января в Израиле.

Президент Польши Анджей Дуда отказался приехать в Израиль для участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По предварительным данным, одной из основных причин отказа стало то, что главным гостем мероприятия будет глава России Владимир Путин. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Кроме того, Анджей Дуда мог принять подобное решение из-за того, что одним из организаторов форума стал глава израильского МИД Исраэль Кац. В прошлом году он заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Отметим, что форум по случаю 75-летия со дня освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) пройдет 22-23 января в мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме.

В конце декабря 2019 года между российскими и польскими политиками разгорелся спор относительно участия посла Польши Юзефа Липски в Третьем рейхе. Владимир Путин назвал Липски "сволочью" и "антисемитской свиньей". В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил Путина в неоднократных попытках оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.

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