В МИД РФ прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Российские дипломаты назвали это событие "авантюрным шагом".

В МИД РФ прокомментировали убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Российские дипломаты назвали это событие "авантюрным шагом", который приведет к росту напряженности во всем регионе. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, иранского генерала убили вечером 2 января во время ракетного удара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту Багдада санкционировал президент США Дональд Трамп. Умершего Сулеймани считали причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Ираке.

Ранее мы писали, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить всем, кто причастен к убийству генерала Касема Сулеймани.

Видео: YouTube / Al Jazeera English