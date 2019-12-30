Страна отвергла "сделку века", предложенную Трампом.

Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "сделки века". Об этом сообщил глава ПНА Махмуд Аббас.

По его словам власти стран получили соответствующие письма. По словам Аббаса у Палестины не будет с ними никаких отношений, включая сферу безопасности. Это в том числе обусловлено тем, что страны отрицали ранее заключённые ими соглашения и международное право. Аббас добавил, что теперь США "больше не друг" ПНА.

Ранее Дональд Трамп предложил Израилю и Палистине "сделку века", которая могла привести к урегулированию конфликта в регионе. Согласно ней Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан со столице в Иерусалиме. В ПНА настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.