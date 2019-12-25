Ранее глава правительства Франции Эдуар Филипп ушел в отставку.

Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом. Ранее экс-глава правительства Франции объявил о том, что уходит с должности. Эдуар Филипп подал в отставку днем 3 июля.

Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство коммюнике Елисейского дворца

Напомним, что ранее Жан Кастекс занимал пост мэра города Прад, расположенного в департаменте Восточные Пиренеи на юге государства. С апреля 2020 года чиновник руководит процессом выхода страны из режима самоизоляции.

Эмманюэль Макрон анонсировал изменения в правительстве Франции.