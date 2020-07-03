Во Франции изменится состав кабинета министров.

Эмманюэль Макрон анонсировал изменения в правительстве Франции. Президент страны рассказал о том, что набирается "новая команда". Таким образом политик подтвердил слухи, распространявшиеся в СМИ о том, грядут изменения в составе кабинета министров. Макрон не уточнил, останется ли Эдуар Филипп на посту премьер-министра.

Я должен был сделать выбор для реализации нового пути. Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их реализации. За этим будет новая команда Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Эдуар Филипп одержал победу на выборах мэра Гавра, которые состоялись 28 июня. Макрон рассказал, что на протяжении трех лет этот политик ведет "замечательную работу". Он напомнил, что вместе с премьер-министром проводились важные исторические реформы, благодаря которым у Макрона и Филиппа сложились доверительные отношения.

Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте.

Видео: YouTube / Élysée