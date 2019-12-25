Президент Франции рассказал о постепенном открытии ресторанного бизнеса и гостиниц.

Эмманюэль Макрон рассказал о "возвращении счастливых дней". Об этом президент ФРанции написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик объяснил подписчикам, что в стране начинается ослабление карантинных мер, которые ранее правительство ввело ради борьбы с распространением коронавируса.

Никакого сомнения в том, что французы придут туда (рестораны, кафе и отели), чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер страны напомнил, что с 14 марта во Франции было объявлено о режиме самоизоляции. Сейчас по стране постепенно начинают открываться отели, рестораны и кафе. Макрон заметил, что владельцы заведений могут обратиться к правительству за помощью.

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