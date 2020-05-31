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Умерла французская оперная певица Мади Меспле

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C 1985 года артистка занималась преподаванием.

Во Франции в возрасте 89 лет скончалась оперная певица Мари Меспле умерла. Об этом в воскресенье сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

По сообщениям местных СМИ, артистка мерла в субботу в своем доме в Тулузе в кругу семьи.

Мари Меспле была известна своим участием таких постановках, как Лакме", "Севильский цирюльник", "Сказки Гофмана".  По словам главы французского Минкульта, Меспле была "великой женщиной", сопутствовавшей продвижению культуры страны на мировых сценах.

Видео: YouTube / Ina Chansons

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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