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Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте

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Глава Франции рассказал об "исторической и уголовной ответственности" Турции.

Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин. Слова политика передают журналисты из Agence France-Presse.

Я думаю, что это историческая и уголовная ответственность для того, кто претендует на членство в НАТО

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил, что Анкара значительно увеличила свое военное присутствие в Ливии, а также "массово реимпортировала экстремистских боевиков из Сирии". При этом ранее Эрдоган согласился прекратить вмешиваться во внутренний конфликт в регионе, а также соблюдать оружейное эмбарго ООН.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что во время разговора с Владимиром Путиным делал упор на то, что в ливии работает не Россия, на частные военные формирования из РФ. 

Путин пригласил Макрона посетить Россию.

Видео: YouTube / News Update Live

Теги: ливия, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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