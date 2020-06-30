Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте

Глава Франции рассказал об "исторической и уголовной ответственности" Турции.

Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин. Слова политика передают журналисты из Agence France-Presse.

Я думаю, что это историческая и уголовная ответственность для того, кто претендует на членство в НАТО Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил, что Анкара значительно увеличила свое военное присутствие в Ливии, а также "массово реимпортировала экстремистских боевиков из Сирии". При этом ранее Эрдоган согласился прекратить вмешиваться во внутренний конфликт в регионе, а также соблюдать оружейное эмбарго ООН.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что во время разговора с Владимиром Путиным делал упор на то, что в ливии работает не Россия, на частные военные формирования из РФ.

Путин пригласил Макрона посетить Россию.

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