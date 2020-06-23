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Макрон рассказал о доказательствах "смерти мозга" НАТО

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Он напомнил, что 17 июня турецкий корабль засёк французское военное судно.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о доказательствах "смерти мозга" НАТО. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

Макрон считает, что произошедшее между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море говорит о проблемах в альянсе.

Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Он напомнил, что 17 июня турецкий корабль засёк французское военное судно, которое перевозило оружие для ПНС Ливии.

Ранее мы рассказывали, что в Черное море вошел эсминец ВМС США.

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: макрон, нато, турция, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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