Он напомнил, что 17 июня турецкий корабль засёк французское военное судно.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о доказательствах "смерти мозга" НАТО. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

Макрон считает, что произошедшее между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море говорит о проблемах в альянсе.

Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он напомнил, что 17 июня турецкий корабль засёк французское военное судно, которое перевозило оружие для ПНС Ливии.

Ранее мы рассказывали, что в Черное море вошел эсминец ВМС США.

Видео: YouTube / Guardian News