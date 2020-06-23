Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о доказательствах "смерти мозга" НАТО. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.
Макрон считает, что произошедшее между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море говорит о проблемах в альянсе.
Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Он напомнил, что 17 июня турецкий корабль засёк французское военное судно, которое перевозило оружие для ПНС Ливии.
Ранее мы рассказывали, что в Черное море вошел эсминец ВМС США.
Видео: YouTube / Guardian News
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