В Черное море вошел эсминец ВМС США

Военный корабль "Портер" вошел в Черное море 17 июня.

Минобороны России сообщило о заходе в Черное море эсминца Военно-морского флота США. Эсминец "Портер", созданный по типу проекта "Орли Берк" с 17 июня находится в акватории Черного моря. Информацию подтверждают представители Шестого флота США в Twitter-аккаунте.

Напомним, что американские боевые корабли периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 2 февраля 2020 года. В ней ральных водах оказался эсминец ВМС США USS Ross.

США показали корабли НАТО около российской границы.



