Американский корабль направился в воды Средиземного моря.

Американский эсминец "Портер" покинул акваторию Черного моря. Об этом накануне сообщили представители шестого оперативного флота Америки через собственный аккаунт в Twitter.

Напомним, что первые сведения о том, что иностранный ракетоносец зашел в акваторию Черного моря появились 13 апреля. За действиями американского корабля следили российские средства радиотехники и корабли Черноморского флота. В США рассказали, что целью нахождения судна в Черном море является "обеспечение безопасности" данного региона. "Портер" продолжит выполнять поставленные руководством задачи, но уже в водах Средиземного моря.

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Видео: Youtube/ Чингис Дамбиев