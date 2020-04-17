Фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" отразили ракетный удар противника.

Российские корабли провели учение в Черном море. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России. Специалист заявили, что фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" занимаются отражением ракетной атаки от кораблей потенциального противника. На данный момент известно, что в Черном море находится американский эсминец "Портер". В Минобороны России добавили, что следят за передвижением иностранного судна.

Российские военные рассказали, что по задумке руководства, "Адмирал Эссен" и "Орехово-Зуево" встретились с отрядом кораблей условного врага. При этом на целях не оказалось опознавательных знаков, а выйти на связь с экипажами противника не получилось. При сближении с российскими кораблями "вражеский" корабль выпустил ракеты. Нападение отразил сначала "Адмирал Эссен". Он использовал для этого комплекс "Штиль-1". Затем экипаж "Эссена" вместе с "Орехово-Зуево" ответили противнику ракетными залпами из комплекса "Калибр-НК". В Минобороны отметили, что все пуски были электронными.

Назван самый мощный корабль Черноморского флота России.

Видео: Youtube/ Минобороны России