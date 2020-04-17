Назван самый мощный корабль Черноморского флота России. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал журналистам "Известий" о возможностях ракетного крейсера "Москва", который расположен на территории Крымского полуострова. По данным специалиста, корабль проекта 1164 "Атлант" на данный момент можно считать самым мощным кораблем ЧФ Военно-морского флота России. Он будет служить вооруженным силам страны еще несколько лет.
Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство
уверен спикер
Дмитрий Болтенков считает, что дальнобойные комплексы С-300Ф "Форт" позволяют "Москве" эффективно обеспечивать зональную противовоздушную оборону. Экс-глава Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов добавил, что корабль может ликвидировать цели противника еще при входе в Черное море. "Москва" является единственным большим кораблем Черноморского флота. В 2016 году крейсер признали лучшим по видам боевой подготовки на ЧФ.
Появилось видео спуска на воду корвета "Ретивый".
Видео: Youtube/ Минобороны России
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"Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал журналистам "Известий" о возможностях ракетного крейсера "Москва", который расположен на территории Крымского полуострова."
Настоящие эксперты знают, что гркр "Москва" ЧФ РФ базируется в Севастополе, главной базе флота.. А располагаться на Крымском полуостроае могут города, аэродромы и т.п. Кроие того, термн "дальнобойный" используется для артиллерии, но не для ракетных комплексов. Поэтому, компетентность эксперта вызывает большие вопросы.