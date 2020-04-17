Эксперт рассказал о преимуществах крейсера "Москва".

Назван самый мощный корабль Черноморского флота России. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал журналистам "Известий" о возможностях ракетного крейсера "Москва", который расположен на территории Крымского полуострова. По данным специалиста, корабль проекта 1164 "Атлант" на данный момент можно считать самым мощным кораблем ЧФ Военно-морского флота России. Он будет служить вооруженным силам страны еще несколько лет.

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Дмитрий Болтенков считает, что дальнобойные комплексы С-300Ф "Форт" позволяют "Москве" эффективно обеспечивать зональную противовоздушную оборону. Экс-глава Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов добавил, что корабль может ликвидировать цели противника еще при входе в Черное море. "Москва" является единственным большим кораблем Черноморского флота. В 2016 году крейсер признали лучшим по видам боевой подготовки на ЧФ.

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Видео: Youtube/ Минобороны России