В Черное море вошел эсминец ВМС США

Его сопровождают силы Черноморского флота.

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Эсминец сопровождают силы Черноморского флота, которые следят за его действиями. За 2020 год американские корабли уже второй раз заходят в Черное море. В феврале это был эсминец "Росс". В Вашингтона заявили, что этим США "укрепляли отношения с региональными партнерами".

В 2019 году корабли НАТО были в Черном море 13 раз. Корабли нечерноморских государств могут находиться там не более 21 суток.

Видео: Youtube/ Bosphorus Observer