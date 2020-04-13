В Черное море вошел эсминец ВМС США

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Эсминец сопровождают силы Черноморского флота, которые следят за его действиями. За 2020 год американские корабли уже второй раз заходят в Черное море. В феврале это был эсминец "Росс". В Вашингтона заявили, что этим США "укрепляли отношения с региональными партнерами".
В 2019 году корабли НАТО были в Черном море 13 раз. Корабли нечерноморских государств могут находиться там не более 21 суток.
Видео: Youtube/ Bosphorus Observer
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