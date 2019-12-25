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США показали корабли НАТО около российской границы
Сегодня, 7:27
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lesjasap

США показали корабли НАТО около российской границы

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В сети появились фотографии кораблей НАТО, который с 4 мая находятся в Баренцевом море.

США показали корабли НАТО около российской границы. Военно-морские силы Америки выложили в собственном аккаунте в Twitter фотографии кораблей, который 4 мая прибыли в Баренцево море.

Корабли находятся на учениях и проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях

прокомментировали представители ВМС США

Напомним, что американская эскадра из нескольких эсминцев: "Портер", "Франклин Рузвельт", "Дональд Кук". Также в акватории Баренцева моря находится британский фрегат "Кент" и корабль снабжения из США "Сапплай". Все корабли входят в ударную группу североатлантического альянса. Действия иностранцев начали отслеживать силы Северного флота России. По данным военных из НАТО, корабли находятся в Баренцевом море с 4 мая. В Шестом флоте США рассказали, что целью экипажей является проведение мероприятий по обеспечению безопасности.

В Выборгские воды спустили траулер "Баренцево Море".


 

Теги: баренцево море, нато, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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