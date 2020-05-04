Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в акватории Баренцева моря

Эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегат УРО Kent ВМС Великобритании вошли в Баренцево море в семь утра.

Силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие утром в понедельник в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управление обороной РФ (входит в Минобороны).

Эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегат УРО Kent ВМС Великобритании вошли в Баренцево море в семь утра.

Силы и средства Военно-морского флота РФ регулярно берут на сопровождение корабли НАТО, также и в акватории Черного моря. Ранее, 13 апреля Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США Porter. Американский эсминец "Портер" покинул акваторию Черного моря 22 апреля.

Фото: navy.mil

Видео: Youtube/Чингис Дамбиев