Путин пригласил Макрона посетить Россию

Путин заявил, что ждёт французского президента с полноформатным визитом.

Российский лидер Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Россию. Об этом стало известно во время видеоконференции в пятницу, 26 июня.

Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина. Он подчеркнул, что посетит Россию в конце лета, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Французский президент заявил, что хотел бы "просто приехать" и "провести больше времени за совместным разговором". В ответ на реплику, российский лидер сказал: "Добро пожаловать".

Напомним, что последний раз президенты беседовали в середине апреля. Тогда Макрон и Путин обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

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Видео: Youtube/AFP News Agency