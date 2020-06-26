Речь идет о Ремдесивире. Его назначают для лечения коронавируса у взрослых и подростков старше 12 лет.

В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19. Об этом сказано в пресс-релизе Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Врачи начинают лечить этим препаратом тех, кто болен пневмонией и нуждается в дополнительном кислороде. Разрешение на продажу лекарства – это один из механизмов Евросоюза для облечения раннего доступа к лекарствам. В релизе сказано, что этот тип лекарства дает право агентству рекомендовать его на продажу.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Кремль ознакомился с мнением филологов об ошибках в бюллетенях.

Видео: Youtube/VANGUARDIA MX