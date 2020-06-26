Недавно журналисты пообщались с пресс-секретарем Дмитрием Песковым по-поводу склонений в бюллетенях.

Кремль ознакомился с мнением филологов об ошибках в бюллетенях. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Маргариту Русецкую.

Помощник президента заявил, что лично ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по данному вопросу. Маргарита Русецкая заверила, что упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики. Остальное "дело вкуса", заметила ректор.

Если смысл прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее. - Маргарита Русецкая, ректор

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей.

Видео: kremlin.ru