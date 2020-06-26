Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей. Об этом сообщает УНИАН.
Президент прибыл в Херсон. Там, местный активист протянул ему крымско-татарский флаг. В ответ, Зеленский пообещал поднять его в Крыму после того, как полуостров удастся венуть в состав Украины.
Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг.
- Владимир Зеленский, президент Украины
Политик пообещал положить его у себя в кабинете, чтобы каждый день смотреть на него и помнить о Крыме.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Киеве осудили голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму.
Видео: Youtube/NEWSONE
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