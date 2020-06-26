Украинские власти просят партнеров осудить действия Кремля.

В Киеве осудили голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

В МИДе уверены, что санкционное давление на страну должно быть усиленно. По мнению представителей министерства, проведение общероссийского голосования противоречит фундаментальным нормам международного права. Кроме того, итоги голосования на Донбассе искажают результаты кампании.

Напомним, что изначально голосование по поправкам в Конституцию было запланировано на 22 апреля. Однако, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, власти приняли решение отложить мероприятие. Затем российский президент объявил, что голосование состоится 1 июля.

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Видео: kremlin.ru