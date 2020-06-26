Законопроект подготовлен 9 конгрессменами от обеих партий.

Конгресс США готов применить смягченные санкции против "Северного потока -2". Об этом говорится на сайте парламента США.

Документ опубликован на сайте парламента. Однако был ещё один подобный проект, который обсуждали в начале месяца. Это свидетельствует о том, что компромиссной версии у членов конгресса нет. В последнем документе нет жестких ограничений, которые были прописаны в июньской версии законопроекта. Соответственно межпалатный законопроект мягче версии, представленной сенатом США.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин поручил кабмину поддержать строительство технопарка в Ивановской области.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News