Отмечается, что засекреченная версия отчета будет направлена в Конгресс или в соответствующие комитеты.

Пентагон еще не передал в Конгресс отчет об обстоятельствах госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос о статусе передачи отчета, Сингх отметила, что засекреченная версия отчета будет направлена в Конгресс или в соответствующие комитеты. При этом пресс-секретарь не стала уточнять, когда именно его направят по адресу.

Напомним, Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Позже стало известно, что у него диагностировали рак простаты. Некоторые полномочия главы Пентагона были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

Ранее в США заявили, что своими ударами смогли ослабить военные возможности хуситов.

Видео: YouTube / Yahoo Finance