Путин поручил кабмину поддержать строительство технопарка в Ивановской области

Глава государства ожидает предложения по господдержке пилотного проекта, направленного на развитие предприятий легкой промышленности.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и региональному правительству поддержать строительство технопарка в Ивановской области.

В проекте задействуют ведущие организации, которые осуществляют торговую деятельность дистанционно и имеют возможность тиражирования данного проекта. Ответственными за законопроект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что москвичи отдадут голоса за лучшие городские проекты.

Видео и фото: kremlin.ru