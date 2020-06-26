  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:45
114
RipeHarvest
Код вставки плеера

Путин поручил кабмину поддержать строительство технопарка в Ивановской области

0 0

Глава государства ожидает предложения по господдержке пилотного проекта, направленного на развитие предприятий легкой промышленности.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и региональному правительству поддержать строительство технопарка в Ивановской области.

В проекте задействуют ведущие организации, которые осуществляют торговую деятельность дистанционно и имеют возможность тиражирования данного проекта. Ответственными за законопроект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.  

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что москвичи отдадут голоса за лучшие городские проекты.

Видео и фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ивановская область, легкая промышленность, технопарк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии