Путин поручил кабмину поддержать строительство технопарка в Ивановской области

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и региональному правительству поддержать строительство технопарка в Ивановской области.
В проекте задействуют ведущие организации, которые осуществляют торговую деятельность дистанционно и имеют возможность тиражирования данного проекта. Ответственными за законопроект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что москвичи отдадут голоса за лучшие городские проекты.
Видео и фото: kremlin.ru
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