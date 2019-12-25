Выдвигаемые на голосование проекты, стали номинантами премии MUF Community Awards 2020.

Москвичи отдадут голоса за лучшие городские проекты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Инициативы касаются культурной, спортивной и благотворительной сфер, а также технологий и СМИ. Премия проводится ежегодно. В этом году мероприятие состоится в формате видеоконференции. Номинантами станут наиболее яркие и эффективные городские проекты. На выбор москвичам предлагаются 44 проекта, реализованных в 2019-2020 годах.

Проголосовать можно до 3 июля, а 5 июля пройдет церемония награждения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что мэрия Москвы отказала в проведении митинга 4 июля.