Сначала московские власти согласовали митинг, но потом передумали.

Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 4 июля. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Митинг, посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию запланировали на 4 июля. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов рассказал, что организаторы получили согласие властей. Однако потом они подумали, что проведение массового мероприятия противоречит указу мэра Москвы.

Акцию должны были провести в отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники" в случае снятия режима повышенной готовности. Предполагаемое число участников составило более 1 тыс. человек.

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Видео: Youtube/ЛекРус