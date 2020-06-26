В результате крушения никто не пострадал.

В Черное море упал воздушный шар с пилотом. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

О происшествии стало известно утром в пятницу. В спасательную службу позвонил мужчина. Он сообщил, что терпит бедствие на воздушном шаре в Черном море напротив поселка Головинка. Пилот заявил, что у него заканчивается топливо и сильный ветер уносит воздушный шар в направлении поселка Лазаревское.

Спасатели выехали на место инцидента. Пилотом оказался 35-летний мужчина. Помощь врачей ему не понадобилась. Он рассказал, что изначально был на борту с двумя туристами. Они устроили романтическое путешествие по долине реки Шахе. Когда пилот понял, что шар уносит ветром, он пересдали пару на катер, а сам попытался вернуться к суше.

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Видео: Youtube/sochi.com