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На Филиппинах произошло сильнейшее землетрясение
Сегодня, 17:35
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На Филиппинах произошло сильнейшее землетрясение

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Эпицентр землетрясения располагался к северо-западу от города Тугегарао на острове Лусон.

На Филиппинах произошло сильнейшее землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Инцидент произошел в 11:54 по времени UTC (14:54 мск). Специалисты утверждают, что магнитуда толчков составила 5,4 магнитуд по шкале Рихтера. Очаг землетрясения был на глубине 30,6 километров.

Есть ли пострадавшие или жертвы землетрясения пока неизвестно.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что сотрудники скорой помощи выбросили окровавленного пенсионера у гаражей. 

Фото: pixabay

Теги: землетрясение филиппины, филиппинах
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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