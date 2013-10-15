Эпицентр землетрясения располагался к северо-западу от города Тугегарао на острове Лусон.

На Филиппинах произошло сильнейшее землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Инцидент произошел в 11:54 по времени UTC (14:54 мск). Специалисты утверждают, что магнитуда толчков составила 5,4 магнитуд по шкале Рихтера. Очаг землетрясения был на глубине 30,6 километров.

Есть ли пострадавшие или жертвы землетрясения пока неизвестно.

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