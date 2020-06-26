Сотрудники скорой помощи выбросили окровавленного пенсионера у гаражей

Местные жители нашли мужчину рядом с гаражами.

Сотрудники скорой помощи выбросили окровавленного пенсионера. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем".

О происшествии стало известно 26 июня. В Омске очевидцы засняли на видео пострадавшего пациента. На видеозаписи видно, что мужчина выглядит опрятно, однако на лицо попали небольшие кусочки грязи. Неравнодушные граждане рассказали, что изначально пострадавший лежал лицом вниз. Его руки сильно поранены. Очевидцы предполагают, что мужчину привязывали.

Дочь пострадавшего позвонила в скорую. Там ей сказали, что мужчина "бушевал и бегал пьяный по больнице", несмотря на то, что врачи думали, что у мужчины гангрена. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Приехавший участковый был шокирован инцидентом и потребовал найти родственников пострадавшего пациента.

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Видео: Telegram/Подъем