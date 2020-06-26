Адвокат Ефремова заявил о "космической" сумме компенсации семье Захарова

Поверенный актёра уточнил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова, хочет намного больше, чем ей могут присудить по закону.

Адвокат Эльман Пашаев заявил о "космической" сумме компенсации семье Захарова. Об этом сообщает "360".

Пашаев уверен, что семья получит от 800 тыс. до 1 млн рублей. Однако родственники требуют невероятных денег – 100-150 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что семья Захарова устроила шоу. Обвиняемая сторона назвала попытки упростить жизнь семьи бесполезными.

Недавно адвокат Ефремова отметил, что сумма компенсации составит до 1,5 млн рублей. Он указал, что у подсудимого есть возможность собрать такую сумму одним звонком. Пашаев добавил, что Михаил Ефремов собирался заплатить семье гораздо большую сумму.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в центре Глазго от ножевых ранений скончались три человека.

Видео:Youtube / GrazhdaninPoet