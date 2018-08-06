Полицейские застрелили подозреваемого.

В центре Глазго от ножевых ранений скончались три человека. Об этом сообщает федерация полиции Шотландии.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. В гостинице Park Inn неизвестный мужчина напал на людей с ножом.

На видеозаписи видно, что территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские дежурят вокруг гостиницы. В федерации полиции Шотландии сообщают, что опасности больше нет, подозреваемого застрелили на месте происшествия.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Видео: Twitter/Jack Foster