Джо Байден снова заснул на конференции по климату в Глазго

Президент США Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго. Кадры в своем Twitter опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун.
Судя по видео, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза. Позже к нему с вопросом подошел сотрудник президентского аппарата и Байден окончательно проснулся и продолжил слушать выступающих.
Джо Байден уснул 29 августа на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Видео: Youtube/The Telegraph
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все