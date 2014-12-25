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Джо Байден снова заснул на конференции по климату в Глазго

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Судя по видео, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза.

Президент США Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго. Кадры в своем Twitter опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун.

Судя по видео, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза. Позже к нему с вопросом подошел сотрудник президентского аппарата и Байден окончательно проснулся и продолжил слушать выступающих.

Джо Байден уснул 29 августа на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Видео: Youtube/The Telegraph

 

Теги: глазго, джо байден
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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