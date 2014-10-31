Байден уснул во время разговора с премьером Израиля

Ранее Дональд Трамп дал Байдену прозвище "Сонный Джо".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул в ходе разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом информирует издание Middle East.

На опубликованном ролике в Сети видно, как во время слов Беннета американский лидер опустил голову вниз и закрыл глаза.

Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами, между США и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными. Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля

Напомним, предшественник американского президента Дональд Трамп ранее в ходе гонки за кресло главы Соединенных Штатов дал Байдену прозвище Sleepy Joe ("Сонный Джо") из-за того, что тот иногда в выступлениях теряет мысль и выглядит в такие моменты спящим.

Ранее Байден заблудился на входе в Белый дом. Агент безопасности указал президенту, что следует идти по специальной дорожке, а сам прошел по траве вперед. Политик не стал слушать рекомендации сотрудника администрации, а последовал за ним прямо по газону.