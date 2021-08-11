Президент США не стал идти по дорожке, а последовал по траве за сотрудником службы безопасности.

Американский президент Джо Байден заблудился на входе в Белый дом. Ролик с инцидентом размещен в официальных аккаунтах местного издания The Hill в социальных сетях и на сайте. В кадре видно, что глава государства проигнорировал указания агента по безопасности на входе в здание администрации США.

Журналисты напомнили, что лидер страны вернулся в Вашингтон из деловой поездки, которую он проводил в штате Делавэр. Агент безопасности указал президенту, что следует идти по специальной дорожке, а сам прошел по траве вперед. Политик не стал слушать рекомендации сотрудника Белого дома, а последовал за ним прямо по газону.

Данное происшествие спровоцировало новую волну критики в адрес 78-летнего Джо Байдена. Представители республиканской партии возмущены тем, что президент США заблудился на входе в собственную резиденцию. Они в очередной раз поставили под сомнение когнитивные способности политика.

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Фото и видео: The Hill