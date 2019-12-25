Байден: Конгресс США одобрит план развития инфраструктуры на $3,5 трлн

Глава США оценил вероятность того, что Палата Представителей одобрит программу Белого дома.

Американский президент Джо Байден считает, что Конгресс одобрит план развития инфраструктуры на $3,5 трлн. Такое заявление глава Белого дома сделал на брифинге с журналистами в Вашингтоне. Политик уверен, что если законодатели не примут программу целиком, то одобрят хотя бы большую ее часть.

Ранее Верхняя палата Конгресса утвердила план развития инфраструктуры, согласованный Белым домом и профильными сенаторами от демократической и республиканской партий. Объем проектов составил 1 трлн долларов. В ближайшее время сенаторы должны рассмотреть оставшуюся часть предложений (на сумму в 3,5 трлн долларов). После этого они уйдут на каникулы, которые продлятся до середины сентября.

Я продолжаю оставаться оптимистом. Мы снова готовы в буквальном смысле сделать те же самые беспрецедентные инвестиции, которые так часто позволяли Америке строить будущее и превосходить конкурентов. Джо Байден, президент США

Напомним, что первая часть плана поступает после Конгресса на рассмотрение в Палату представителей. К инициативам администрации Белого дома скептически относятся в крыле Демократической партии нижней палаты парламента. Нэнси Пелоси (представляет штат Калифорния) ранее заявила, что не станет выносить инициативу на голосование.

Байден заявил, что уважает решение Куомо подать в отставку.

Видео: YouTube / The Independent