Байден заявил, что уважает решение Куомо подать в отставку

Американский президент Джо Байден заявил, что уважает решение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подать в отставку. Решение политик принял накануне из-за того, что 11 женщин подали против него обвинения в сексуальных домогательствах. Глава государства прокомментировал ситуацию во время брифинга в Белом доме.
Я уважаю решение губернатора, которое он принял.
Джо Байден, президент США
Напомним, что вечером 10 августа губернатор Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата, говорящий о неподобающем поведении чиновника, имеет множество неточностей. Он заметил, что особенно это касается "тяжелых обвинений". Решение об отставке главы штата вступит в законную силу через две недели. Губернатор извинился перед всеми женщинами, которых он мог обидеть своим поведением. Он заметил, что не стремился их оскорбить или поставить в неловкое положение.
Байден не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана.
Видео: YouTube / The Independent
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