Байден заявил, что уважает решение Куомо подать в отставку

Глава США прокомментировал отставку губернатора Нью-Йорка из-за сексуальных домогательств.

Американский президент Джо Байден заявил, что уважает решение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подать в отставку. Решение политик принял накануне из-за того, что 11 женщин подали против него обвинения в сексуальных домогательствах. Глава государства прокомментировал ситуацию во время брифинга в Белом доме.

Я уважаю решение губернатора, которое он принял. Джо Байден, президент США

Напомним, что вечером 10 августа губернатор Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата, говорящий о неподобающем поведении чиновника, имеет множество неточностей. Он заметил, что особенно это касается "тяжелых обвинений". Решение об отставке главы штата вступит в законную силу через две недели. Губернатор извинился перед всеми женщинами, которых он мог обидеть своим поведением. Он заметил, что не стремился их оскорбить или поставить в неловкое положение.

Байден не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана.

Видео: YouTube / The Independent