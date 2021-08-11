Байден не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

Президент США оценил возможности правительства Кабула по отпору талибам.

Американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик подчеркнул, что официальный Кабул и его силы безопасности теперь должны самостоятельно бороться за страну.

США продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха, но я не жалею о своем решении. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что Вашингтон оказывает финансовую поддержку правительственным силам Афганистана, а также предоставляет продовольствие и оборудование. Байден заметил, что при этом афганцы "должны хотеть сражаться". Силы Кабула превосходят численность боевиков в регионе. В США указали на то, что за 20 лет потратили на урегулирование вопроса более триллиона долларов, а современное вооружение получили свыше 300 тысяч местных военнослужащих. В США призвали афганских лидеров к объединению.

Псаки: правительство Афганистана имеет достаточно сил для отпора талибам.

Видео: Youtube/Global News