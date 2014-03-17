Псаки: правительство Афганистана имеет достаточно сил для отпора талибам

Отпор талибам даст возможность властям республики получить преимущество на переговорах.

Правительство Афганистана может дать отпор боевикам радикального движения "Таллибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступила секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению администрации Белого дома, у Афганистана есть оружие, численность и подготовка. Псаки подчеркнула, что только политическим путем можно обеспечить мир и стабильность в Афганистане. Штаты готовы выделить на эти нужды около $3,3 млрд. Президент США Джо Байден не считает, что талибы захватят Кабул или установят контроль над Афганистаном.

Напомним, что 14 апреля американский лидер решил свернуть операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной военной кампанией в истории Америки. Война с участием американских военных началась еще в октябре 2001 года. В мае войска начали покидать территорию. В Белом доме уверены, что к концу августа там не останется солдат.

Ранее мы сообщили, что США опасаются, что Афганистан может захлестнуть гражданская война.

Видео: Washington Post