Псаки: США продолжают плотный диалог с Индией по санкциям против России

В Белом доме рассказали о консультациях с партнерами из Нью-Дели.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США продолжают плотный диалог с Индией по санкциям против России. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Она рассказала о продолжении плотных консультаций с Нью-Дели, касающихся западных антироссийских ограничений.

Мы продолжаем находиться в тесном контакте с Индией по поводу наших усилий, направленных на то, чтобы мобилизовать мировое сообщество против российской агрессии. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь уточнила, что ранее заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх несколько недель назад находился с рабочим визитом в Индии для переговоров по указанному направлению. В США призывают и другие страны высказываться против действий РФ на Украине. При этом Джен Псаки оставила без ответа вопрос прессы о том, каких конкретно решений или шагов США добиваются от Индии.

Псаки: США поддерживают стремление "любой страны" вступить в НАТО.

Фото и видео: Белый дом