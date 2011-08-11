Псаки: США поддерживают стремление "любой страны" вступить в НАТО

В Белом доме оценили возможности по членству Украины, Швеции и Финляндии в военном альянсе.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США поддерживают стремление "любой страны" вступить в НАТО. Соответствующее заявление чиновница сделала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она уточнила эту позицию, говоря о возможности присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на фоне готовности блока по ускоренной процедуре принять в свои ряды Финляндию и Швецию.

Мы, конечно, поддерживаем политику открытых дверей НАТО и стремление любой страны присоединиться. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки напомнила прессе о том, что для присоединения к НАТО страны должны соответствовать "ряду требований". В частности, должна на определенном уровне вестись борьба с коррупцией. Также важен уровень возможностей по коллективной обороне НАТО. По мнению чиновницы, наличие сильного альянса выгодно для национальной безопасности США.

Псаки не подтвердила, что Венесуэлу, Кубу и Никарагуа точно пригласят на саммит Америк.

Фото и видео: Белый дом

